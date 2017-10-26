Иркутск, 26 октября, 2017, 13:30 — ИА Регнум. В Иркутске городская дума единогласно одобрила инициативу мэра Дмитрия Бердникова и внесла поправки в устав города, отменяющие ряд социальных гарантий для высших муниципальных служащих.

Популизм

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, в итоге отменены выплаты выходных пособий при отставке и сложении полномочий для заместителей мэра. Ранее для вице-мэров предусматривались выплаты в трехкратном размере среднего месячного содержания. Теперь эти дополнительные гарантии исключены.

По данным официального сайта муниципалитета, в качестве заместителей мэра работают 11 человек — Юлия Гордина,Владимир Переловский,Валентина Осипова,Татьяна Жичина (они возглавляют комитеты по управлению четырьмя городскими округами), Татьяна Эдельман, Альфия Валиулина,Елена Федорова,Александр Ким,Екатерина Козулина,Маргарита Ли,Юлия Станевич. Названные чиновники замещают также должности руководителей различных профильных комитетов. «Освобожденного» вице-мэра нет, хотя эта должность в структуре предусмотрена. Она вакантна с весны нынешнего года, когда в отставку ушел Иван Носков.

Судя по сведениям о доходах за 2016 год, в среднем вице-мэры за год зарабатывают около 2,5 млн рублей, или почти 210 тыс. рублей в месяц. Сам мэр Дмитрий Бердников задекларировал доход 4,6 млн рублей за год, или более 380 тыс. рублей в месяц. При этом среднемесячная заработная плата муниципальных служащих в Иркутской области за минувший год, по данным Росстата, составила 45 244 рубля.

В общем получается, что при увольнении вице-мэр получил бы «выходное пособие» в сумме около 600 тысяч рублей.

«Сумма, конечно, внушительная, но маловероятно, что эти деньги «отдадут детям», — иронизирует в беседе с ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин. — Чтобы решить с помощью такой «экономии» городские проблемы, Бердникову нужно регулярно увольнять и принимать на работу своих заместителей. Если же говорить серьезно, эти «высвобождающиеся» деньги слишком умозрительны, их в природе не существует, так что я бы назвал этот шаг популистским».

С другой стороны, добавил эксперт, в мэрии Иркутска «слишком много» заместителей. В случае смены власти отставка нынешней команды нанесет удар по бюджету.

«В целом, сдается мне, нужно оптимизировать структуру городской администрации», — добавил он.

Добавим, что доходы городского бюджета в нынешнем году превысят 8,2 млрд рублей, а дефицит запланирован в сумме 413 млн рублей.