Санкт-Петербург, 26 октября, 2017, 13:24 — ИА Регнум. Решение судьбы Конюшенного ведомства, памятника федерального значения в центре Санкт-Петербурга, отложили на несколько месяцев. Об этом сегодня, 26 октября, сообщил вице-губернатор Игорь Албин на II Инвестиционном форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Конюшенное ведомство

Накануне на заседании Совета по сохранению культурного наследия Санкт-Петербурга представили оба конкурирующих проекта — от компаний «СТАРТ-Девелопмент» и «Тандем-Истейт». Заметим, 18 сентября губернатор Георгий Полтавченко дал подчиненным месяц на то, чтобы выбрать один из них и срочно приступить к реализации, потому что решение вопроса затянулось на годы, в течение которых исторические здания Конюшенного ведомства разрушались.

«У обоих проектов есть недостатки», — сказал сегодня Игорь Албин. При этом проект «СТАРТ-Девелопмент» он назвал «более комплексным», а также заметил, что «у некоторых городских бизнесменов» есть опыт привлечения средств федерального бюджета, видимо, имея в виду именно совладельца «СТАРТ-Девелопмент», крупного предпринимателя Захара Смушкина.

«Оба предложения нуждаются в доработке. Есть и предложение реконструировать за счет бюджета, это обойдется в 3 млрд рублей. Принимать решение будет правительство, выслушав всех экспертов. <…> Надеюсь, что решение будет принято до конца года», — заявил Игорь Албин.

Заметим, изначально заседание Совета по сохранению культурного наследия с этим вопросом в повестке было запланировано на начало октября, но затем его без объяснения причин отложили на две недели.

Первый проект по заказу «Тандем-Истейт» выполнили архитектурное бюро «Литейная часть-91» Рафаэля Даянова и архитектурная фабрика «32 декабря». На заседании Совета Даянов пояснил, что проектом предлагается реставрация и приспособление комплекса Императорских конюшен на «пушкинский период» эпохи императора Александра I. Архитектор предлагает восстановить дворовые корпуса и частично сохранившийся корпус, выходящий на Мойку и Екатерининский канал (канал Грибоедова), раскрыть заложенные окна первого этажа. Объемно-пространственные решения Конюшенного ведомства при этом не изменятся, за исключением Гербелевского корпуса: первоначально в постройке архитектора Гербеля монументальный главный фасад выходил на набережную и имел доминанту в виде башни с воротами для проезда императорского экипажа — эту башню и предложил восстановить Рафаэль Даянов.

С функциональной точки зрения проект предполагает создание многофункционального культурного пространства с экспозиционными залами для временных выставок, реставрационно-художественными мастерскими, туристическим центром, театрально-концертной площадкой. Это обойдется в 1,9 млрд рублей, вложения городского бюджета не потребуются.

Второй, более дорогой проект по заказу «СТАРТ-Девелопмент» выполнило архитектурным бюро «STUDIO-MISHIN». Руководитель студии Сергей Мишин предлагает комплексное развитие территории Придворно-конюшенного ведомства, включая здания Конюшенного ведомства, Конюшенного двора, Мастерового двора, Конюшенного музея. Также он намерен создать там подземную парковку под Конюшенной площадью, а под дворами — музейное пространство. Разработчики хотят сделать Конюшенное ведомство одной из вершин «золотого треугольника» центра Петербурга, наравне с Эрмитажем и Русским музеем.

Потенциальные инвестиции в проект составят 8,6 млрд рублей, при этом на Конюшенное ведомство придется 6,4 млрд рублей, на парковку — 1,4 млрд рублей, на реставрацию остальных упомянутых зданий — 800 млн рублей. Объекты, находящиеся в частной собственности, инвестор готов выкупить за свой счет. Однако от города он ожидает инвестиций в районе 50% этой суммы.

В итоге, Совет по сохранению культурного наследия признал необходимым развивать территорию Придворно-конюшенного ведомства комплексно, с учетом прилегающих к Конюшенному ведомству открытых пространств и построек Конюшенного двора, Мастерового двора и Конюшенного музея, но подход должен быть «консервативным».

Справка

Конюшенное ведомство занимает участок площадью 2 га в центре Петербурга, недалеко от храма Спас-на-Крови и Русского музея. Первое здание Конюшенного двора было построено архитектором Гербелем в 1720—1723 гг. В 1817—1823 гг. архитектор Василий Стасов перестроил старое здание, сохранив конфигурацию и стены. Главный элемент комплекса — церковь Спаса Нерукотворного Образа, где в 1837 году отпевали Александра Пушкина. За главным корпусом сохранились фрагменты Конюшенного двора: экипажные сараи, мастерские (середина XVIII в. — 1840-е гг.).