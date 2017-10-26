Пекин, 26 октября, 2017, 13:08 — ИА Регнум. Новейший внедорожник G-klassе, известный также как G-Wagen, от немецкого автоконцерна Mercedes-Benz был замечен во время дорожных испытаний в КНР. Китай остается одним из ключевых рынков для данной модели, поэтому автопроизводитель заранее присылает несколько серийных образцов модели для тестирования на дорогах страны.

Yescar.cn Mercedes-Benz G-klasse 2018

Обновленный Mercedes-Benz G-klassе будет официально представлен уже в начале 2018 года. Главным отличием новой версии G-Wagen от предыдущих модификаций станет более вместительный салон — производитель увеличил ширину автомобиля на 10 см, пишет «Тайпин цичэ».

Кроме того, G-klassе 2018 года получил обновленную решетку радиатора и LED фонари. В машинах будут установлены 4,0-литровые турбированные двигатели V8 и 3,0-литровые турбодизели. Позднее будет представлена модификация с двигателем V12. Вне зависимости от типа двигателя в автомобилях будет установлена 6-ступенчатая автоматическая коробка переключения передач.

Стоимость новинки в Китае составит около 1,32 млн юаней. Дата официального начала продаж пока не раскрывается.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайский автоконцерн Beijing Auto сообщил о скором начале продаж своей последней разработки — обновленного седана Beijing Auto D50.