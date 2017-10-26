Москва, 26 октября, 2017, 12:45 — ИА Регнум. НАТО хочет обвинить Россию в намеренном введении в заблуждение по поводу численности военнослужащих, принявших участие в учениях «Запад-2017», передает 26 октября Die Welt со ссылкой на источники в альянсе.

Минобороны России Учения «Запад-2017»

Вопрос по поводу занижения числа военных поднимут на заседании Совета Россия — НАТО, которое состоится 26 октября в Брюсселе. В альянсе заявили, что к учениям было привлечено около 100 тыс. военнослужащих.

«Мы совершенно ясно заявим, что думаем о таком поведении», — сказал источник.

Он отметил, что в июле на заседании Совета представители НАТО не скрывали сомнений относительно того, что в учениях примет большее количество военных, нежели было заявлено.

Россия сообщила, что в них были задействованы 12,7 тыс. солдат. Однако эксперты НАТО на основе анализа снимков со спутников пришли к выводу, что в маневрах приняли участие десятки тысяч военных. А для военных учений, в которых задействованы более 13 тыс. человек, необходимо наблюдение ОБСЕ, которого на маневрах не было.

Напомним, совместные военные учения России и Белоруссии «Запад-2017» прошли с 14 по 20 сентября. К маневрам было привлечено 700 единиц техники, включая около 250 танков, порядка 70 самолетов и вертолетов, артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня и минометы.