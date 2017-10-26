Москва, 26 октября, 2017, 12:34 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в Московском драматическом театре, которым руководит Армен Джигарханян, сообщает Life.

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна

По данным издания, оперативные сотрудники работают в бухгалтерии театра, они изымают документацию.

Днем ранее сообщалось о «рейдерском захвате» театра, что позднее было опровергнуто. Директором театра до недавнего времени была третья жена Джигарханяна Виталина Цимбалюк-Романовская.

Актёр, театральный режиссер и педагог, народный артист СССР Армен Джигарханян начал процесс развода с супругой. Информация появилась на портале Единого информационного пространства мировых судей Москвы.

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82-летний Джигарханян и 38-летняя Цимбалюк-Романовская поженились в феврале 2016 года, до этого они жили вместе. 16 октября Джигарханян в интервью из Московской городской больницы № 57 заявил, что в его жизни «произошли не очень хорошие процессы».