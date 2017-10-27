Новосибирск, 27 октября, 2017, 05:44 — ИА Регнум. В министерстве экономического развития Новосибирской области затруднились ответить на вопрос, на каком этапе в регионе находится исполнение «майских указов» президента, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Свой ответ власти объяснили тем, что показатели ещё не сформированы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В соответствии с распоряжением губернатора Новосибирской области от 16 августа 2017 года «Об организации работы по публичной отчётности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области о ходе исполнения поручений, содержащихся в указах президента Российской Федерации» сообщаем, что данные за девять месяцев и по итогам 2017 года в настоящее время не сформированы и будут опубликованы позже, с учётом календаря публикации официальной статистической информации для мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в указах президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года», — сказано в ответе на запрос редакции, подписанном министром экономического развития региона Ольгой Молчановой.

По данным, которые ИА REGNUM предоставили в региональном минэкономразвития, за первое полугодие 2017 года общий объём финансирования по «майским указам», включая федеральный, региональный бюджеты и внебюджетные источники финансирования фактически составил 24 661 767,38 тысяч рублей. Из них на мероприятия в сфере экономики было направлено 2 838 857,34 тыс. рублей, на социальную политику — 20 273 763,47 тыс. рублей, на здравоохранение — 271 240,76 тыс. рублей, на образование и науку — 88 421,06 тыс. рублей, на обеспечение граждан доступным и комфортным жильём и повышение качества жилищно-коммунальных услуг — 35 302,10 тыс. рублей, на совершенствование системы государственного управления — 169 530,05 тыс. рублей и на демографическую политику — 984 652,60 тыс. рублей.

Что касается конкретных пунктов «майских указов» президента, то какие-то ясные прогнозы о том, будут ли в регионе достигнуты все целевые показатели в срок или нет, пока сделать затруднительно. Судя по оперативным данным, точных цифр на сегодняшний день нет, но есть официальные комментарии.

Так, по приросту высокопроизводительных рабочих мест указывается, что целевое значение по Новосибирской области на 2017 год не установлено. За 2016 год по региону число таких рабочих мест сократилось на 23,9 тыс. единиц или на 6,7% к уровню 2015 года. По итогам 2017 года прогнозируется, что их число сохранится на уровне 2016 года.

По объёму инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту также данных нет. А в комментарии сказано, что значение показателя на 1 июля 2017 года не приводится в связи с отсутствием статистических данных для его расчёта. Росстатом 13 марта 2017 года представлены данные за 2015 год, в соответствии с которыми отношение объёма инвестиций в основной капитал к ВРП составило по области 16,8%.

Та же картина и с данными по доле высокотехнологичных и наукоёмких отраслей в ВРП. Отметим, что целевое значение, установленное указом президента, должно составлять к 2018 году 130% относительно уровня 2011 года. Росстатом 15 марта 2017 года представлены данные за 2015 год, в соответствии с которыми этот показатель по Новосибирской области составил 89%. А индекс производительности труда относительно уровня 2011 года за 2015 год в регионе равнялся 103,1%, в 2016 году — 103,2%, по итогам 2017 года (расчитывают в министерстве экономразвития Новосибирской области) он достигнет показателя в 104,1% (который и является установленным).

По росту реальной начисленной заработной платы власти области, опять же ссылаясь на то, что данных на 2017 год нет, подчёркивают, что «в связи с отсутствием методики расчёта по данному показателю в ежемесячной разбивке относительно 2011 года в целом, фактическое (оценочное) значение показателя на1 июля 2017 года не может быть рассчитано».

Теперь по зарплатам отдельных бюджетных категорий. Как утверждают в региональном минэкономразвития, показатель по средней заработной плате педагогических работников дошкольных образовательных учреждений (к средней зарплате в сфере общего образования по субъекту) практически достигнут (93,1% из 100%). По статистическим данным за 1 полугодие 2017 года, она составила 27 195 рублей. По педагогам общего образования (к зарплате наёмных работников) — 121,3% из необходимых 100% — 35 056 рублей. Показатель зарплаты преподавателей и мастеров производственного обучения начального и среднего профобразования равен 123,9% из 106,3% — 35 797 рублей за 1 полугодие. Уровень показателя зарплаты работников культуры равен 81,8% из 90% — 23 625 рублей.

Средняя зарплата врачей и медработников с высшим образованием находится на уровне 170,6% от 180% — 49 282 рубля; младшего медперсонала 64,2% от 80% — 18 550 рублей; среднего медперсонала — 95,5% от 90% — 27 581 рубль.

Отношение средней заработной платы социальных работников к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по региону 78% из 80%. По статистическим показателям она равна 22 548 рублям.

Отношение средней заработной платы преподавателей образовательных организаций высшего образования к среднемесячной начисленной заработной плате наёмных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту равен 194,3% из 180% — 56 138 рублей, по данным Росстата за первое полугодие 2017 года.

Доступность дошкольного образования детей в возрасте от трёх до семи лет оценивается в 97,5% из 100%.

Уровень младенческой смертности, по предварительным данным Росстата за январь-июль 2017 года, оценен как 4,7 случаев на 100 тыс населения (при показателе 7,5)

Показатели по общей площади расселённого аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года, следующие: расселяемая площадь аварийного жилищного фонда — 16,45 тыс. кв. м (в том числе расселенная в 2017 году — 4,33 тыс. кв. м). Однако в комментарии говорится, что в ходе реализации региональной программы уточнена расселяемая площадь жилых помещений. И расселяемая площадь аварийного жилищного фонда уменьшилась на 1,53 тыс. кв. м. Соответственно, целевой показатель на 2017 год по Новосибирской области составит 38,67 тыс.кв.м. и достигнет необходимого.

Отметим, что в сентябре 2017 года депутат горсовета Новосибирска Ренат Сулейманов в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM отметил, что в городе Новосибирске «дело с выполнением майских указов президента обстоит хорошо».

«Всё то, что мы должны выполнить по городу Новосибирску, — выполняем. Фактически эти указы у нас выполнены по образованию и здравоохранению. Сегодня культура осталась, но и там решение в процессе находится, потому как в указах были определены сроки, границы. В этом отношении всё, что касается повышения заработной платы работникам бюджетной сферы, в городе Новосибирске и в области выполнено», — заявил тогда Сулейманов, подчеркнув, что Новосибирск является одним из лидеров в России по выполнению «майских указов», «но в связи с этим и некоторые финансовые трудности у нас возникают».