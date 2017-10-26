Киев, 26 октября, 2017, 12:28 — ИА Регнум. Прошлой ночью, 25 октября, в Соломенском районе Киева возле помещения телеканала «Эспресо.TV» прогремел взрыв, в результате которого были ранены пять человек. Среди них депутат от фракции «Радикальная партия», первый замглавы парламентского комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Игорь Мосийчук и политолог Виталий Бала. По дороге в больницу от полученных ранений скончался один из охранников депутата.

Mvs.gov.ua На месте взрыва

По данным медиков, Мосийчук и Варна получили множественные осколочные ранения. Их успешно прооперировали.

«У Мосийчука зафиксированы ранения конечностей, спины и живота», — говорится в сообщении «Эспресо.TV».

"Очень тяжелое состояние у Виталия Балы… У него повреждены легкие, печень, внутренние органы. Очень тяжелое состояние», — сказал в эфире «112 Украина» лидер фракции «Радикальная партия» Олег Ляшко.

Департамент коммуникации МВД Украины сообщил, что по факту взрыва открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины — «Террористический акт». Расследованием занялось Главное управление СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева.

«На месте трагедии пострадали пять человек. Среди которых народный депутат Игорь Мосийчук. Охранник депутата, 30-летний работник полиции полка особого назначения, погиб от полученных ранений», — говорится в сообщении в Facebook.

В МВД отмечают, что в покушении на Мосийчука есть «российский след», и напоминают, что в его убийстве мог быть заинтересован глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Вариантов может быть не много. Заказчик один — Российская Федерация. Есть конкретные доказательства, которые могут подтверждать то, что есть заинтересованные. В частности, были заявления Рамзана Кадырова от 2014 года, в которых он прямо говорил о своих намерениях убить Мосийчука и некоторых его коллег. Следствие рассматривает и должно рассматривать другие версии. Доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика. Не исключаю, и соглашусь с Игорем Мосийчуком, что исполнители могут быть самые разнообразные в условиях гибридной войны, в условиях применения технологий, которыми пользуются террористы в Украине и всем мире», — заявил в эфире «112 Украина» советник главы МВД Иван Варченко.

Он выразил уверенность в поимке исполнителей теракта.

«У меня нет сомнений, что это Россия. Есть один погибший и четыре раненых. Они сейчас лечатся в разных медучреждениях. Один из них, украинский политолог Виталий Бала получил тяжелые ранения. Погибший — сотрудник полка особого назначения, который осуществлял охрану Мосийчука. Полиция с самого начала, с 22:00, осуществляет весь комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Я уверен, что они буду найдены», — сказал Варченко.

Депутат Мосийчук уже прокомментировал покушение на себя. Соответствующее заявление опубликовала пресс-служба политика на его странице в Facebook.

«Я считаю, что заказчики сидят в Москве. Исполнители — киевские. Не исключено, что агентура находится в патриотической среде», — говорится в сообщении.

При этом Мосийчук признает, что живым остался только благодаря охраннику Руслану.

«Выражаю искренние соболезнования его семье. Я никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок — четырехлетняя дочь Руслана», — отметил Мосийчук.

Кроме того, депутат от Радикальной партии Василий Амельченко допускает, что покушение на Мосийчука связано с его избирательной кампанией.

«Даже не исключаю версию, которая причастна и к избирательной кампании, потому что Игорь Владимирович очень активно работал и в округах, и на эфирах… Я понимаю, что версия теракта более вероятна, но то, что ждали Мосийчука, — это очевидно», — добавил Амельченко.

В свою очередь украинский политолог, директор Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук напомнил, что ранее Мосийчук уже задерживался правоохранителями по подозрению в коррупции.

«Знаете, Мосийчук настолько неинтересен, что даже не хочу ничего писать о покушении на него. Просто замечу. Власть бандитов должна быть готова ко всем последствиям своей деятельности. И напомню. Мосийчук в 2015-м был арестован за коррупцию, в Раде было показано видео получения взятки, а в итоге депутат был выпущен после «договорняка»… Мосийчук — это циничный дешевый клоун. Два человека погибли, другие в тяжелом состоянии в больнице, а он уже пиарится «я найду заказчиков и вынесу им смертельный приговор». Нет слов без мата по этому поводу», — пишет Корнейчук.

От также отметил нестыковки в деле о совершении теракта.

«Во время эфира было включение Мосийчука. Где он рассказал: выжил только потому, что охранник толкнул его на землю. Поясните мне, как охранник успел это сделать, если взрыв бомбы идет за доли секунды? Или на бомбе был звуковой сигнал? Что же это за убийцы такие? И еще о странностях в покушении на Мосийчука. Он сказал, что месяц ходит с охраной, поскольку его предупредили о покушении. Сообщили лично из Кремля? Дальше. Ты боишься за свою жизнь. Но не пишешь заявление в госуправление охраны. А находишь какого-то экс-беркутовца, не имеющего к охране никакого отношения. Экс-беркутовца, которым не жалко пожертвовать. И который вдруг оказался ближе всего к эпицентру взрыва. Терзают меня смутные подозрения…» — добавил Корнейчук.

При этом провластный украинский политолог Тарас Березовец призвал ввести в Киеве «особый режим безопасности», ограничив «все массовые мероприятия».

«Покушение на убийство народного депутата Игоря Мосийчука может быть связано с его политической деятельностью. А может, и не только с политической, учитывая его непростую роль в постреволюционных событиях. Плюс вспоминается старая чеченская история Мосийчука с Рамзаном Кадыровым. Второй аспект, что местом покушения выбран телеканал «Эспрессо», собственниками которого являются руководители «Народного фронта» Арсений Яценюк, Арсен Аваков и Николай Княжицкий… Яценюк объявлен чеченским боевиком Ессентукским судом РФ… Подрыв скутеров и мопедов, кстати, излюбленный метод политического убийства спецслужб. Что косвенно указывает на причастность русских. В любом случае, ввиду высокой угрозы терактов в Киеве, власть имеет право ввести особый режим безопасности в городе, ограничив все массовые мероприятия. И будет в целом права», — добавил Березовец.

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