Екатеринбург, 26 октября, 2017, 12:23 — ИА Регнум. В Свердловской области запланировано предоставление 727 благоустроенных жилых помещений детям сиротам в 2017 году. При этом численность детей-сирот, у которых возникло право на обеспечение жилыми помещениями, составила 5720 человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Данные были представлены во время заседания комитета по социальной политике регионального законодательного собрания представителем министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Оксаной Вохминцевой. Она отметила, что из-за нехватки бюджетных средств 4602 ребенка-сироты так и не получат жильё в 2017 году, при этом в отношении 2068 детей-сирот вступили в законную силу постановления судов, о необходимости предоставления им квартир по социальному найму. Она подчеркнула, что для того, чтобы обеспечить свердловских детей-сирот требуется 6,5 млрд рублей.

Она напомнила, что с начала года по середину августа детям-сиротам предоставлено 183 жилых помещения. До конца 2017 года планируется предоставить еще не менее 544 жилых помещений. В настоящий момент в 17 муниципалитетах и городских округах Свердловской области строится 522 жилых помещения.

Также данная проблема обсуждалась на заседании комитета по бюджету. Председатель комитета Владимир Терешков сообщил, что прокуратура Свердловской области настаивает на выделении в региональный бюджет 872 млн рублей для обеспечения детей-сирот в 2017 году, но по его словам, это невозможно, а при внесении изменений в расходы областной казны было выделено дополнительно только 100 млн рублей на эти цели, сообщает издание «Новый День».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году доходная часть бюджета Свердловской области будет увеличена на 1,9 млрд рублей. Также в комитетах регионального законодательного собрания идут согласования по корректировке бюджета 2017 года и формированию бюджета Свердловской области на 2018 год.