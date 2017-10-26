Москва, 26 октября, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Депутату Госдумы Виталию Милонову («Единая Россия») рекомендовали внести законопроект, распространяющий законодательство о нежелательных НКО на организации, предоставляющие сексуальные услуги, передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября.

Цитата из к/ф «Бриллиантовая рука». реж. Леонид Гайдай. 1968. СССР Услуги

«Если организации, представляющие сексуальные услуги в нашей стране, он предлагает отнести к нежелательным организациям, наверное, ему нужно внести данный законопроект в Госдуму», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Леонид Левин («Справедливая Россия»).

Милонов в ходе дискуссии по внесудебной блокировке сайтов нежелательных НКО обратил внимание на необходимость блокирования сайтов с рекламой сексуальных услуг.

Законопроект о внесудебной блокировке сайтов нежелательных международных НКО Госдума приняла в первом чтении. Предлагается предусмотреть возможность внесудебного ограничения доступа — по требованию Генерального прокурора РФ или его заместителей, направляемому в Роскомнадзор — к информационным ресурсам, изданным или распространяемым иностранными или международными неправительственными организациями, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.