Лондон, 26 октября, 2017, 12:20 — ИА Регнум. Самые богатые люди в мире могут столкнуться с угрозой распространения конфиденциальных сведений, которые были украдены из офшорной компании Appleby во время хакерской атаки, передает 25 октября The Telegraph. Для защиты репутации британские миллиардеры уже начали работу с юристами и компаниями по связям с общественностью.

Leland Francisco Хакеры

При этом отмечается, что фактический взлом серверов офшорной компании произошел в прошлом году, в то время как компания признала его недавно после обвинения журналистов, которым попали в руки закрытые документы. Таким образом, представители Appleby признали хакерский взлом, но отвергли обвинения в том, что в результате взлома произошла утечка. Для подтверждения своих доводов представители международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) намерены опубликовать серию материалов, которые подтвердят, что офшорная компания допустила утечку.

Существует и другой важный аспект хакерской атаки — в случае раскрытия конфиденциальных сведений под сомнение может быть поставлен статус британских офшоров. Их особенность заключается в предоставлении дополнительных преференций для лиц, относящихся к категории «очень богатые». Однако если выяснится, что офшорные компании не готовы выполнять требования безопасности, с претензиями может столкнуться уже британское правительство, которое осуществляет контроль деятельности заморских территорий.

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Отметим, консорциум ICIJ уже прославился тем, что в апреле 2016 года опубликовал отчет об офшорных компаниях, через которые много лет перекачивали финансовые средства десятков известных политиков и бизнесменов. На официальном сайте организации приведены 11,5 млн документов, которым было дано название «Панамские документы».

Ранее власти Мальты объявили о вознаграждении в размере €1 млн за информацию об убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции, расследование которой стало основой для «панамского досье» об офшорных схемах, применяемых мировыми лидерами.