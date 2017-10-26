* запрещённая в России организация

Киев, 26 октября, 2017, 12:18 — ИА Регнум. Украинские радикалы ждут «удобного момента» для силового захвата Донбасса, заявил глава карательного батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Билецкий, передает телеканал Skrypin.ua.

Фашистский оккупант. Сталино (Донецк) в годы немецкой оккупации. 1941—1943

По его словам, Украина не может быстро закончить войну в Донбассе, подавив силой Донецкую и Луганскую Народные Республики (ДНР и ЛНР), однако, если представится подходящий момент, Украина сможет захватить народные республики.

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«Что-то произойдет, что даст возможность нам вернуть наши территории», — сказал Билецкий.

Он подчеркнул, что украинские националисты не видят никакого решения военного конфликта в Донбассе, кроме силового.

«Это в любом случае будет силовым путем», — подчеркнул лидер карательного батальона.

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Напомним, карательные батальоны неонацистов являются одной из действующих сил в военном конфликте в Донбассе. Подразделения украинских националистов формально подчиняются украинскому командованию, но реально между ВСУ и карательными батальонами регулярно происходят конфликты и взаимные перестрелки.