Москва, 26 октября, 2017, 12:04 — ИА Регнум. Украинские правоохранители и правосудие не найдут заказчиков покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука: они могут находиться как во властных структурах страны, так и в самих силовых органах, считает шеф-редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Скриншот страницы YouTobe пользователя На месте покушения

Покушение на Мосийчука отражает противоречия внутри правящей киевской хунты. Неоднозначность финансовых потоков, противоречия с основными внешнеполитическими союзниками Украины, которые ее раньше поддерживали, а также рост противоречий внутри партийных групп, противоречий между различными кланами перешли вот на такой террористический уровень, когда вместо политического диалога начинают использовать средства прямого физического запугивания.

Понятно, что Мосийчук сделал много такого, за что его нужно судить. И вот эти действия, несомненно, являются предлогом для его оппонентов на подобную практику политической борьбы, можно только осуждать, а ни в коем случае не поддерживать.

Естественно, украинское правосудие не найдет заказчиков покушения, потому что, скорее всего, они находятся во властных структурах Украины, а возможно, даже в силовых. И, несомненно, что покушение на Мосийчука идет в одном ряду с прорывом Саакашвили через границу, с организацией нового майдана у стен Верховной рады.

Украинское государство, потерявшее свою монополию на насилие, продолжает разваливаться, и последний теракт демонстрирует это во всей красе.

Что касается Кадырова, то он тут ни при чем. Требовать представить Мосийчука перед судом — это совершенно иная практика, чем взорвать человека.

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Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал взрыв в Киеве, жертвой которого стал один человек, а депутат Верховной рады Игорь Мосийчук получил ранения, терактом.

Также советник министра внутренних дел страны Иван Варченко заявил, что заказчиком теракта может являться только Россия, и доказательство тому — заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова, сделанное им в 2014 году.

Тогда, по словам советника, Кадыров прямо говорил о намерении расправиться с Мосийчуком. Варченко добавил, что следствие считает «версию российского заказчика» одной из основных.

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Кадыров 5 декабря 2014 года дал поручение правоохранительным органам Чеченской Республики возбудить уголовные дела в отношении народных депутатов Украины Юрия Березы, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука и доставить их в Чечню. 6 декабря Следственный комитет РФ объявил в розыск троих украинских нардепов за «призывы к терактам в России».