Москва, 26 октября, 2017, 11:44 — ИА Регнум. Цены на нефть удерживаются в области своих недавних максимумов после публикации данных по запасам от API и EIA. Как сообщает нам Министерство энергетики США, запасы сырой нефти по итогам недели, закончившейся 20 октября, выросли на 856 тыс. баррелей, но существенно сократились запасы бензина и дистиллятов, они упали на 5,465 млн. баррелей и 5,246 млн. баррелей соответственно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил аналитик ГК TeleTrade Владимир Чернобай.

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Подобный отчет накануне (25 октября) вдохнул в игроков на повышение веру в лучшее, поэтому особых изменений по факту выхода этой отчетности не наблюдалось.

Добыча в регионах, где буйствовал ураган «Нейт» восстановилась.

Техническая же картина по Brent выглядит следующим образом — пока котировки находятся выше уровня 56−56,50$ за баррель, цены продолжают сохранять рамки растущего с 22 июня тренда, а значит им ничего не угрожает. В рамках этой недели из важных событий для рынка нефти остается лишь публикация данных по буровым установкам от Baker Huges — завтра в 20−00 МСК. Многих биржевиков волнует сланцевый потенциал Америки. Как известно у сланцевых компаний более 7 тысяч пробуренных скважин, которые могут быть запущены в любой момент.

На протяжении нескольких последних недель компания Baker Huges сообщала о резком сокращение числа установок, но их по-прежнему остается очень много.