Москва, 26 октября, 2017, 11:39 — ИА Регнум. Рубль в ходе вчерашних торгов незначительно подешевел. Снижение российской валюты к доллару США составило 0,3% (57,80 руб.) и к евро на 0,7% (68,25 руб.). Снижение российской валюты происходило на фоне стабильных цен на нефть, вследствие снижения российских фондовых индексов почти на процент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил ведущий аналитик ООО «Аналитик-Сервис» Антон Быков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

Сегодня (26 октября) ключевыми для российской валюты станут события, происходящие на международной арене. Во-первых, это результаты заседания Европейского центрального банка, которые будут оглашены в 14:45 по Москве, и, во-вторых, это результаты парламентских заседаний в Испании и в Каталонии, которые также должны пройти сегодня.

Оба события потенциально могут оказать серьезное дестабилизирующее воздействие на мировые фондовые площадки, спровоцировав отток капитала с развивающихся рынков. Именно поэтому для российской валюты сегодня существуют высокие риски для продолжения ослабления против американской валюты и усиления против европейской.

Если сегодня и европейский регулятор, и события в Испании спровоцируют рост рисков на финансовых площадках, рубль снизится по отношению к доллару США до отметок 58,00−58,50 и усилится к евро до 67,00−67,50. В обратном случае российская валюта будет торговаться без значительных изменений.