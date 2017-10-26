Лондон, 26 октября, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Известный американский писатель, юрист и политик Джон Гришэм заявил 26 октября, что на фоне нынешнего главы Белого дома Дональда Трампа его предшественник Барак Обама не кажется таким уж плохим президентом, сообщает The Independent.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Прощание

С таким заявлением автор таких книг, как «Фирма», «Пора убивать» и многих других, выступил в интервью британской радиостанции BBC.

«Я никогда не был большим поклонником Барака Обамы — человек он, я думаю, замечательный, -- как политик, мне казалось, он был плохо подготовлен. Тем не менее теперь он кажется чертовски хорошим. По сравнению с тем, что мы переживаем сейчас, он создает просто удивительное впечатление», — отметил Гришэм.

«Это, безусловно, ностальгия, однако он намного лучше, чем Трамп, и нам будет его не хватать», — подчеркнул он.

Помимо своего отношения к Трампу, Гришэм, отвечая на вопрос о сносе статуй деятелям Конфедерации, подчеркнул, что он не находит такую практику правильной, поскольку не думает, что новое поколение имеет право по-иному рассматривать свою историю.