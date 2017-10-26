Киев, 26 октября, 2017, 11:29 — ИА Регнум. К покушению на депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука может быть причастен глава Чечни Рамзан Кадыров. Об этом заявил советник министра внутренних дел страны Иван Варченко, передает 26 октября телеканал «112 Украина».

Mvs.gov.ua На месте покушения

Комментируя взрыв в центре Киева, Варченко подчеркнул, что заказчиком теракта может являться только Россия. Он заявил, что тому есть «конкретные доказательства», а именно — заявление чеченского лидера Рамзана Кадырова, сделанное им в 2014 году.

Тогда, по словам советника, Кадыров прямо говорил о намерении расправиться с Мосийчуком. Варченко добавил, что следствие считает «версию российского заказчика» одной из основных.

Телеканал сообщает, что Мосийчук пришел в себя после четырехчасовой операции, он находится в реанимации в стабильном состоянии. Парламентарий заявил о «московском следе» в совершенном на него покушении.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 25 октября в центре Киева возле редакции телеканала «Эспрессо» прогремел взрыв. Взрывное устройство находилось в мопеде. Смертельные ранения получили два человека, пострадали еще пятеро, включая депутата от Радикальной партии Украины Игоря Мосийчука.

Правоохранительные органы Украины квалифицировали происшествие как теракт и возбудили уголовное дело по соответствующей статье.

Читайте также: В Госдуме не удивлены «российскому следу» при взрыве на Украине