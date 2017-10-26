Москва, 26 октября, 2017, 11:24 — ИА Регнум. В уголовном деле о махинациях при закупке оборудования для Центра Хруничева появились фигуранты: бывший топ-менеджер Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева Александр Поздняков, замглавы «Спецстройсервиса» Виктор Тарасов и глава компании «Станкомашкомплекс» Вячеслав Логвиненко, пишет газета «Коммерсантъ».

Цитата м/ф «Следствие ведуит колобки». реж. Аида Зябликова. 1983. СССР Расследование

По данным издания, следствие считает их причастными к хищениям при модернизации производства ракет-носителей «Ангара». По версии следствия, Поздняков, Тарасов и Логвиненко поставили в 32-й цех завода вместо изначально заявленных швейцарских токарных станков более дешевые аналоги.

Логвиненко было предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». По версии следствия, общий ущерб составляет более 20 млн рублей.

В постановлении о возбуждении уголовного дела указывается, что в СКР считают организатором махинации заместителя начальника ФГУП «Спецстройсервис» Виктора Тарасова, а Вячеслава Логвиненко, его подчиненную Юлию Баркову и бывшего заместителя главного инженера ГКНПЦ Александра Позднякова — его подельниками

Махинация с токарными станками швейцарской компании Schaublin была осуществлена в 2013 году. Станки должны были быть поставлены в цех №32 ракетно-космического завода ГКНПЦ в Филях, закупка осуществлялась в рамках программы по модернизации ГКНПЦ.

По программе Спецстрою было выделено почти 1,5 млрд рублей. Конкурс на поставку 42 единиц оборудования, в том числе шести станков Schaublin 225 TM CNC, выиграл в 2012 году «Станкомашкомплекс», стоимость контракта составляла 116 млн рублей.

Следователи установили, что станки по просьбе Позднякова были заменены Тарасовым на более простые — Schaublin 102 N-VM-CF. Требуемой для этого смены конкурсной документации произведено не было. Издание уточняет, что у поставленных станков, в отличие от указанных изначально, нет числового программного управления, позволяющего делать работу с минимальным участием персонала.

Требование по замене станков выполнил Логвиненко. Вместо более чем 20 млн руб., заложенных на эти станки в контракте, «Станкомашсервис» потратил на них менее 3 млн рублей, и ГКНПЦ получил в итоге два станка китайского производства изначальной модели и еще четыре «новых».

По словам адвоката Логвиненко, о замене закупаемых станков просили в самом ГКНПЦ после нескольких совещаний. Якобы выяснилось, что изначально прописанные уже не производятся в нужной комплектации, и руководство просто искало выход из ситуации.