Барнаул, 26 октября, 2017, 11:22 — ИА Регнум. Есть на Алтае такая «народная примета»: как только Омский нефтеперерабатывающий завод останавливается для проведения ремонта или сезонных профилактических работ — жди существенного повышения цены бензина (Алтайский край не имеет собственной нефти и ее переработки, горючее в основном покупают у соседей — в Омске, прим. ИА REGNUM ).

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Оптовая стоимость тонны летнего дизтоплива за последние 2 месяца уже поднялась на 4 тысячи рублей, — об этом программе «Вести-Алтай» сообщил сегодня, 26 октября, вице-президент Российского топливного союза (РТС), депутат Алтайского краевого законодательного собрания Юрий Матвейко. По его словам, несмотря на то, что пока что рост цен не коснулся конечных потребителей, РТС уже направил в администрацию президента России письмо с просьбой оценить ситуацию и по возможности повлиять на уровень цен.

«У нас большие объёмы нефтепродуктов, в том числе дизельного топлива, идут на экспорт. Мы производим практически в два раза больше, я говорю о Российской Федерации, дизельного топлива, чем потребляем. Соответственно, эти объёмы уезжают на экспорт, а на внутреннем рынке нефтяные компании устанавливают такие цены, какие хотят. На сегодняшний день нефтяники грузят на экспорт на 4 тысячи рублей за тонну дешевле, чем торгуют внутри страны», — пояснил Юрий Матвейко.

Напомним, в конце августа 2017 года, согласно данным Росстата, цена на бензин в Алтайском крае была одной из минимальных в России. А сейчас средняя цена АИ-92 составляет 34,90 — 35,90 руб. за литр, АИ-95 — 37,50 руб. за литр, дизтопливо — 36,5—37 руб. за литр.

Между тем, в августе стоимость бензина марки АИ-95 составила 37,91 руб. за литр.