Монреаль, Канада, 26 октября, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало статистику допинг-проб за 2016 год. Об этом сообщается на сайте организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Допинг

Согласно статистике WADA, в 2016 году было зафиксировано 4822 положительные допинг-пробы, что составило 1,6% от общего количества проб — 300 565.

В 2015 году агентство взяло 303 369 проб, из которых 3809 оказались положительными. Это составило 1,26% от общего количества.

Таким образом, по данным WADA, общее количество положительных допинг-проб в 2016 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, WADA начало расследование возможного существования государственной допинг-программы в Китае после того, как бывший врач олимпийской сборной этой страны заявила об употреблении допинга в 1980-х и 1990-х годах.