Москва, 26 октября, 2017, 10:54 — ИА Регнум. Построить новый патологоанатомический корпус с экспериментальной лабораторией для Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, реабилитационный комплекс Детского кардиоревматологического санатория № 20 «Красная Пахра» в городе Троицке и реконструировать здание патологоанатомического корпуса Городской клинической больницы № 50 обещали почти год назад — в ноябре 2016 года московские чиновники. Кроме того, они посулили москвичам открыть ещё шесть новых поликлиник.

Gorspravka09.ru Медицина

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Для более чем 12-миллионного города, где к тому же полным ходом идёт оптимизация здравоохранения (уже уволено больше 8 тыс. человек), обещанное мэрией — это капля в море. ИА REGNUM выяснило, как исполняются обещания властей спустя год.

В городской клинической больнице №50 ответили, что реконструкция указанного здания продолжается, и оно ещё пока не открыто. В детском кардиоревматологическом санатории «Красная Пахра» ответить на элементарный вопрос о том, появилось ли на их территории новое здание, просто не смогли. Как оказалось, они «не уполномочены» и порекомендовали обратиться в департамент здравоохранения. Аналогичным советом отделались и в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, с той лишь разницей, что, по словам представителя пресс-службы, указанное здание всё-таки возвели, но официально об этом можно узнать опять-таки через запрос в департамент здравоохранения.

ИА REGNUM составило такой запрос и направило столичным чиновникам.

Описанная ситуация лучше всего иллюстрирует метод работы московских властей. Сначала горожанам сулят разные блага, а когда наступает время отвечать — отделываются от них с помощью разнообразных бюрократических уловок, которые порой противоречат даже здравому смыслу.

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Напомним, что по программе «Столичное здравоохранение» в период с 2016 по 2019 год в Москве запланировали построить и сдать в эксплуатацию 41 медицинский объект. В 2018 году предполагается ввести в строй 13 объектов, а в 2019-м году ещё восемь.

«Объём средств инвестиционной программы на строительство объектов здравоохранения на четырёхлетний период составляет 50,9 млрд рублей», — заявил в своё время глава департамента строительства Андрей Бочкарев.

Как это будет сделано, мы уже увидели. Единственный вопрос, который пока остаётся без ответа, — кто станет работать в этих объектах после того погрома, который учинили в столичном здравоохранении «оптимизаторы»?