Вашингтон, 26 октября, 2017, 10:52 — ИА Регнум. Американская консалтинговая компания Soufan Group назвала Россию лидером по числу граждан, воюющих на стороне «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. За год этот показатель увеличился до 3,4 тыс. человек, что является самым высоким показателем среди других стран.

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Доклад «За пределами халифата: иностранные бойцы и угроза их возвращения» опубликован на официальном сайте организации, оказывающей услуги по безопасности. Эксперты компании подсчитали, что 3 тыс. 417 граждан России вступили в ряды террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На втором месте Саудовская Аравия — к боевикам примкнули 3 тыс. 244 гражданина страны. Замыкает тройку лидеров Иордания с 3 тыс. сторонников террористов.

Также в пятерку лидеров вошли Тунис (2 тыс. 926 человек) и Франция (1 тыс. 910 граждан). Тем не менее эксперты отметили практически полную остановку потока добровольцев в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ): террористы теряют контроль над территориями в Сирии и Ираке.

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Кроме того, желающих повоевать на стороне террористов все успешнее выявляют и останавливают на границах разных стран. Что касается тех, кто воевал за исламистов, а затем вернулся в свои страны, то в Россию вернулись 400 человек.

В Саудовскую Аравию вернулись 760 граждан, в Иорданию — 250, в Тунис — 800, во Францию — 271. Каждый из возвратившихся несет риски террористической угрозы, считают эксперты.

Ранее, в феврале 2017 года, президент РФ Владимир Путин со ссылкой на данные Генштаба ГРУ и других спецслужб заявил, что в Сирии на стороне боевиков воюет примерно 9 тыс. выходцев из России и стран бывшего СССР. Из России примерно четыре тыс. человек.

Эксперты Soufan Group в 2015 году в своем предыдущем докладе назвали лидером Тунис, из этой страны тогда уехали к боевикам 6 тыс. граждан. Россия была на третьем месте. Soufan Group оценивал число граждан России, приехавших в регион воевать за ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в 2,4 тыс. человек.

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По данным начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Сергея Рудского, к началу 2015 года в рядах ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористических формирований находились порядка 4,5 тыс. граждан России и государств СНГ.

Несколькими днями ранее Турция экстрадировала в Таджикистан бывшего сотрудника министерства обороны России, который подделал паспорт, чтобы вступить в террористическую организацию «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и участвовать в боевых действиях на ее стороне.

33-летний Денис Хисамов был задержан в Турции. Гражданин РФ имеет высшее образование, является кандидатом технических наук. Ранее он состоял на службе в Минобороны РФ в звании капитана.

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Для участия в незаконном вооруженном формировании он использовал поддельный паспорт Таджикистана. С помощью него он пересек границу Турции, вступил в ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и принимал участие в конфликтах и боевых действиях на территории Ирака и Сирии.