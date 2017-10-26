Астана, 26 октября, 2017, 10:49 — ИА Регнум. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев одобрил проект алфавита казахского языка на основе латинской графики и поручил подготовить соответствующий указ. Об этом он заявил 26 октября на встрече с главой президентской администрации Адильбеком Джаксыбековым, сообщает пресс-служба казахского лидера.

Латиница

Назарбаев отметил, что обсуждение последнего варианта нового алфавита происходило активно. Ученые, языковеды, политики, а также представители Ассамблеи народа Казахстана пришли к консенсусу, пояснил он.

«Необходимо издать указ об утверждении предложенного проекта алфавита казахского языка на латинской графике. Комиссия завершила свою работу, последний вариант был опубликован», — сказал глава Казахстана.

Он также добавил, в целом инициатива перехода на новый алфавит пользуется поддержкой граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре в Казахстане завершили работу над созданием алфавита казахского языка на латинице. Нововведение позволит набирать тексты с помощью стандартной англоязычной клавиатуры. В настоящее время в Казахстане используется кириллический алфавит, включающий 42 буквы и 28 звуков.

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