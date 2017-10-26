Финляндия, 26 октября, 2017, 10:46 — ИА Регнум. В финском городе Раасепори произошло столкновение пассажирского поезда с бронетранспортером, погибли люди, видеорепортаж о происшествии выложен 26 октября на сайте телекомпании Yle.

Полиция Финляндии

Согласно информации телекомпании, вследствие аварии, произошедшей около 8 утра, перекрыто железнодорожное сообщение между городами Карья и Ханко.

Данные о количестве погибших и пострадавших в настоящий момент уточняются.

Напомним, вышеописанный случай не первый за последнее время, когда военная техника участвовала в столкновении с пассажирским поездом. Месяц назад, по информации СМИ Швеции (в ходе военных учений «Аврора-2017», которые являлись попыткой Швеции протестировать свою оборону против «более крупного, сложного противника»), с пассажирским поездом близ города Труса столкнулся танк.

Тогда были травмированы трое танкистов и машинист поезда.