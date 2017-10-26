Калуга, 26 октября, 2017, 10:44 — ИА Регнум. Первым домом в Калужской области, где комплексно были использованы нанотехнологии, анонсированные ранее правительством региона, стал двухэтажный дом в деревне Картышово Мещовского района, сообщает корреспондент ИА REGNUM 26 октября. Здесь применили систему утепления фасада «Термолэнд», пеностекольный щебень «Пенностекло», систему внешнего армирования FibARM, энергосберегающие светильники.

Фото пресс-службы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области Дом после «наноремонта»

Система утепления также использовалась при капитальном ремонте четырех домов в деревнях Рыляки и Беляево Юхновского района. Планируется её применить и при капитальном ремонте многоквартирных домов в Калуге.

Это трехслойная панель полной заводской готовности. С облицовочной стороны находится слой из оцинкованной стали с инновационным полимерным покрытием. Внутренний слой панели выполнен из теплоизоляционного материала на основе минеральных волокон.

24 октября в деревне Березовка Малоярославецкого района представители регионального общественного центра ЖКХ и ассоциации председателей ТСЖ, совета многоквартирных домов города Калуги ознакомились с ходом капитального ремонта домов. В деревне десять многоквартирных домов, из них в шести проведены различные виды ремонтных работ, в том числе по замене кровли и утеплению фасадов.

Напомним, в 2017 году в Малоярославецком районе ремонт проводился в 14 многоквартирных домах, расположенных в семи муниципальных образованиях: Малоярославце, Детчино, Ильинском, а также в деревняъ Березовка, Воробьево, Захарово и Прудки. Финансирование составило 34 млн рублей.