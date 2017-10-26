Ярославль, 26 октября, 2017, 10:36 — ИА Регнум. 25 октября мэрия Ярославля сообщила о том, что в городе будет усилена работа по взысканию долгов с граждан за потребленные коммунальные услуги, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Градоначальник Владимир Слепцов поручил провести месячник по работе с должниками, в рамках которых будут проводиться рейды по злостным неплательщикам.

Сайт УФССП Список исполнительных листов относительно мэрии Ярославля

Пресс-служба мэрии приводит цифры: несмотря на собираемость платежей за потребленные коммунальные услуги в размере 95−97%, в городе существует задолженность в размере более 1,5 миллиардов рублей. В общую сумму долга входят неплатежи за жилищные услуги в размере около 600 миллионов рублей и более 1 миллиарда — за потребленные коммунальные ресурсы. Мэр города Владимир Слепцов дал поручение о проведении месячника по работе с должниками.«Совместно со службой судебных приставов будут осуществлены рейды по злостным неплательщикам. Чтобы застать хозяев квартир дома, такие выезды будут осуществляться в утренние и вечерние часы со следующей недели. Еженедельно рейды будут охватывать по два района города», — говорит Наталья Шетнева, первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля.

Мэрия города Ярославля призвала граждан своевременно совершать коммунальные платежи и напомнила о пенях и отключениях электроэнергии и других ограничениях поставки ресурсов.

В свою очередь жители Ярославля сочли нужным напомнить мэрии о собственных долгах, которые городские власти гасить не торопятся и привели ссылку на сайт судебных приставов. Там опубликованы данные исполнительных производств относительно мэрии города Ярославля. По запросу «Мэрия города Ярославля» в базе, начиная с 2011 года, находятся порядка 70 исполнительных производств. Часть из них касается предоставления жилых помещений по решениям судов, много постановлений о взыскании исполнительных сборов, иных видов исполнения неимущественного характера.

А по уточненному запросу «Мэрия г. Ярославля» их и вовсе набирается 438 (!).

Между тем не далее как вчера, 25 октября, на первом заседании комиссии по ЖКХ депутаты муниципалитета рассматривали представлен прокурора города Ярославля, который указал на то, что мэрия Ярославля накопила стомиллионный долг по платежам в региональный фонд капремонта. Как сообщила Наталья Шетнева, на 1 октября по мэрии имеется задолженность за муниципальные жилые и нежилые помещения в размере 103 млн рублей. Основная причина — недофинансирование отрасли по данной статье расходов в связи с дефицитом доходной части бюджета города.

Жители Ярославля между тем недоумевают — как, являясь злостным неплательщиком и должником, можно призывать к платежной дисциплине простых граждан? Ведь у них, наверняка, тоже имеется дефицит с личными доходами в семейном бюджете.