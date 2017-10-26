Москва, 26 октября, 2017, 09:52 — ИА Регнум. Договориться об объективных моментах истории и строить свои интерпретации истории на основе объективных фактов призвал экспертное сообщество лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

"Не на «стене плача», а на «стене правды», должно быть написано, сколько расстреляно было за 25 лет, чтобы у нас не было ста миллионов или еще чего-нибудь. Это по поводу того, о чем мы можем договориться», — выдвинул предложение политолог.

Отвечая на высказывание одного их гостей студии о том, что Великую Октябрьскую социалистическую революцию необходимо называть «Русской революцией», опуская ее классовую подоплеку, Кургинян отметил, что применительно к Великой французской революции во всемирно признанных научных трудах всегда употребляется термин «буржуазная».

"Второе — насчет того, существует ли у политического процесса содержание точки зрения того, буржуазная или не буржуазная революция. Я прочитал все о Французской революции, что мог… от Блоса до Тьера и так далее, я не знаю никого, кто бы не говорил, что эта революция была буржуазной… Робеспьер — это была мелкая буржуазия, была также крупная буржуазия и так далее. Естественно, что Бабёф и другие начали переводить это все в коммунистический проект, и их казнили… дальше начал разворачиваться марксизм и утопический коммунизм и так далее», — продолжил эксперт, добавив, что необходимо строить дискуссию вокруг объективных вещей, на которых можно о чем-то договориться.

Напомним, что 7 ноября 2017 года Россия отметит 100-летие Великой Октябрьской социалистической революции, которая по старому стилю произошла 25 октября 1917 года.