Москва, 26 октября, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Ущерб от кражи металлических конструкций на Аллее космонавтов в Москве превышает 5,6 млн рублей, сообщили 26 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Илья Блинов Модель Солнечной системы

По данным следствия, с 1 по 7 июня неизвестный украл элементы орбит от декоративных металлоконструкций в виде планет на Аллее героев космонавтики. По данному факту возбудили уголовное дело по ст. «Кража, совершенная в особо крупном размере».

«Согласно справке об инвентаризации, материальный ущерб составил свыше 5,6 млн руб.», — сказал представитель пресс-службы.

Несмотря на то, что кража произошла еще в июне, сообщение о ней поступило в полицию только в середине октября. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для розыска и задержания подозреваемого.

Ранее сообщалось, что неизвестный проник в квартиру на востоке Москвы и похитил оттуда €10,5 тыс. и дорогое золотое кольцо. Материальный ущерб составил порядка 1,1 млн рублей. Сейчас следователи проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.