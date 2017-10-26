Москва, 26 октября, 2017, 09:46 — ИА Регнум. Фракция КПРФ в Госдуме на пленарном заседании планирует вынести на обсуждение протокольное поручение, которое обяжет силовиков отчитаться по вопросу участившегося минирования зданий в РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 26 октября, об этом заявил депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Наша фракция готовит протокольное поручение по вопросу, который волнует миллионы наших граждан, — это минирование магазинов, торговых площадей, библиотек, школ и отсутствие, как мы считаем, действенных мер со стороны силовых структур — ФСБ, Следственного комитета и полиции», — заявил Рашкин.

По его словам, в СМИ каждый день идут сообщения о минировании магазинов и эвакуации людей. Только по данным СМИ, эвакуации уже подверглись более 400 тыс. граждан РФ.

«Мы зачем принимали «закон Яровой»? У нас уже и прослушка, и просмотр, и уже в постель залезают, а выяснить, кто устраивает эти провокации, не можем. Это террор граждан РФ. Молчание и непринятие мер о том, чтобы граждане жили спокойно в РФ, считаем преступным, это надо пресекать. Будем вызывать «на ковер» силовиков, чтобы они отчитались о принимаемых мерах», — подчеркнул Рашкин.