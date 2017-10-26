Вашингтон, 26 октября, 2017, 09:43 — ИА Регнум. Саудовская компания Saudi Aramco откладывает международное IPO (первичное публичное размещение акций), 26 октября сообщает Financial Times.

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По версии издания, проблемой для регуляторов финансового рынка из Великобритании и США стали тесные взаимоотношения между нефтяной компанией Saudi Aramco и властью Саудовской Аравии. Остается вопросом, наказывают ли таким образом руководство Саудовской Аравии за недавний визит их короля в Россию.

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Возможно, таким образом самому Салману ибн Абдул-Азиз Аль Сауду, монарху, прозрачно дает понять Запад, что его многовекторная политика и заигрывание с Москвой могут привести к серьезным (по крайней мере, экономическим) последствиям.

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Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия подписали ряд знаковых контрактов по линии военно-технического сотрудничества. Отметим, что заключены соглашения о поставках саудитам систем С-400, гранатометов АГС-30, противотанковых «Корнетов-ЭМ» и других видов оружия.