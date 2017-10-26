Киев, 26 октября, 2017, 09:37 — ИА Регнум. Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал взрыв в Киеве, жертвой которого стал один человек, а депутат Верховной рады Игорь Мосийчук получил ранения, терактом. Уголовное производство открыто по статье УК Украины «Террористический акт», сообщает пресс-служба украинского МВД.

Mvs.gov.ua На месте покушения

По данным ведомства, погиб 30-летний сотрудник полиции полка особого назначения. Пострадали четыре человека, один из них — депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Известно, что взорвался припаркованный у здания телеканала «Эспрессо» мотоцикл, начиненный взрывчаткой. В своем Facebook Геращенко написал, что ранены также политолог Виталий Бала и охранник нардепа. Все пострадавшие госпитализированы.

«Одна из версий следствия, в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно политической ситуации на фоне акций протеста», — пишет Геращенко.

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Также в своем посте он упомянул, что «такая же участь», то есть теракт, была уготована в январе 2017 года и ему. Геращенко заявил о намерении полиции с СБУ приложить все усилия «для раскрытия данного террористического акта».

Пресс-служба Мосийчука уже назвала случившееся покушением на депутата. Другой советник главы МВД Арсена Авакова Зорян Шкиряк также заявил, что этот теракт «могли совершить российские спецслужбы».

Депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук сам ранее обвинялся в подготовке теракта. 22 августа 2011 года в Василькове Киевской области работники СБУ изъяли взрывное устройство и задержали его с подельниками, которых обвинили в подготовке теракта — подрыва памятника Ленину в Борисполе и подготовке теракта в Киеве ко Дню независимости Украины.

10 января 2014 года Киево-Святошинский районный суд приговорил его к шести годам тюрьмы. После государственного переворота в феврале 2014 года он был освобожден и стал заместителем командира националистического батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Позже он признался, что Киев организовал убийство ополченцев — он лично знает человека, исполнявшего приказ по осуществлению террористического акта в столице Донецкой Народной Республики, в результате которого погибли Арсен Павлов (Моторола) и Евгений Гадлия (Гиви).

5 декабря 2014 года глава Чечни Рамзан Кадыров поручил правоохранительным органам Чеченской Республики возбудить уголовные дела в отношении народных депутатов Украины Юрия Березы, Андрея Левуса и Игоря Мосийчука и доставить их в Чечню. 6 декабря Следственный комитет РФ объявил в розыск троих украинских нардепов за «призывы к терактам в России».

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Кроме того, к нему были вопросы и в Верховной раде. Так, в сентябре 2015 года на тот момент генпрокурор Виктор Шокин показал Раде видео, на котором якобы сам Мосийчук просит и получает взятку за помощь в предпринимательской деятельности.

После этого парламент немедленно дал согласие на арест нардепа. Мосийчук также обвинялся в хулиганстве, применении насилия и вмешательстве в деятельность судебных органов. Тем не менее никаких последствий для Мосийчука не последовало: Высший административный суд признал незаконными постановления Верховной рады о привлечении его к уголовной ответственности, задержании и аресте.

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