Барнаул, 26 октября, 2017, 11:18 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания сегодня, 26 октября, в окончательном чтении утвердили поправки в законопроект «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». В соответствии с ними, доходы краевого на 2017 год составят более 8,1 млрд рублей, тогда как расходы — более 88 млрд рублей, — передает корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Здание Правительства Алтайского края

Общий объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета прогнозируется с ростом более 11 млрд рублей (0,03%). Доля поступлений из федерального бюджета (более 35 млрд руб) в общем объеме доходов краевого бюджета в законопроекте составляет 43 процента. Объем субсидий из федерального бюджета увеличивается на 0,9% и составит более 55,8 млрд руб. Объем дотаций не изменяется — 23,3 млрд. рублей.

От некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» предусмотрено поступление в сумме 7,4 млрд руб на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения в монопрофильном образовании город Заринск.

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Дополнительно предусмотрены средства на укрепление материально-технической базы краевых образовательных учреждений (120 миллионов рублей), на финансовое обеспечение учреждений культуры (24 миллиона рублей), на реализацию территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи и сокращения ее дефицита (421 миллион рублей), в том числе на лекарственное обеспечение (154 миллиона рублей).

На 74 миллиона рублей увеличены расходы на реализацию мероприятий государственной программы Алтайского края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 — 2020 годы.

Кроме того, увеличен объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных районов и городских округов на 200 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года депутатам заново пришлось утверждать основные параметры трехлетнего бюджета, поскольку из федерального бюджета региону выделены дополнительные межбюджетные трансферты в сумме на 7,5 млрд. рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2017 год в итоге был определен в сумме 72,6 млрд. рублей (в 2016 году — 76,5 млрд. рублей), тогда как расходы составляют 77,3 млрд. рублей (в 2016 году — 82,1 млрд. рублей).

Однако, несмотря на эти дотации, бюджет-2017 и два последующих приняты с дефицитом.