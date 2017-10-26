Тула, 26 октября, 2017, 09:19 — ИА Регнум. Презентация творческого индустриального кластера, создаваемого на базе завода «Октава» в Туле, состоялась 25 октября. Об том корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении пресс-службы правительства региона.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Презентация творческого индустриального кластера

Кластер займет три этажа обновлённого здания предприятия. На первом появятся публичная профессиональная библиотека, коворкинг для технологических проектов, студия звукозаписи, типография и редакция, которая будет выпускать тематическую газету кластера «Октава», и многое другое. На втором — Музей Станкостроения и музейный магазин, на третьем — Высшая техническая школа.

Заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев напомнил, что год назад на Петербургском международном экономическом форуме глава региона Алексей Дюмин, руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и заместитель председателя совета директоров ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» Михаил Шелков подписали соглашение о реализации проекта по созданию творческого индустриального кластера «Октава». Проект включает в себя создание первого в России музея станкостроения, Высшей технической школы, общественных пространств.

Директор по особым поручениям госкорпорации «Ростех» Василий Бровко заявил о том, что Тульская область — яркий пример новой регионализации: развитие опорной инфраструктуры, восстановление производственных объектов, проведение актуальных событий, способных привлечь внимание туристов и сделать регион более привлекательным для жизни и культурного отдыха.

Создание творческого индустриального кластера, подчеркнул Бровко, не помешало сохранить и основное производство предприятия «Октава» — впервые за 25 лет на заводе открыт набор новых сотрудников, возвращаются специалисты, которые раньше работали на заводе.

Он поблагодарил губернатора Тульской области Алексея Дюмина за поддержку этого проекта и выразил уверенность в том, что с таким же успехом будет развиваться и вторая площадка кластера на Одоевском шоссе.

«Кластер «Октава» имеет стратегическое значение как для Тульской области, так и для России в целом. Наращивание социального капитала, а также изменение урбанистического ландшафта повысят конкурентоспособность региона, в том числе за счёт привлечения высококвалифицированных кадров», — отметил Василий Бровко.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин назвал новый проект уникальным, сочетающим образовательные, культурные и производственные составляющие.

«Творческий индустриальный кластер наряду с другими объектами может стать точкой притяжения не только для тульской молодёжи, но и для людей старшего поколения и жителей других уголков региона. Важно, что это проект, который изменит экономический и социальный облик центра Тулы и повлияет на развитие города», — считает глава региона.