Петропавловск-Камчатский, 26 октября, 2017, 09:00 — ИА Регнум. Российские власти приняли решение о создании на территории Курильских островов базы Военно-морского флота, сообщил 26 октября первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерация Франк Клинцевич.

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«Все идет строго по плану, без авральных рывков, работы начнутся в самое ближайшее время», — цитирует слова Клинцевича РИА «Новости».

Сенатор добавил, что военно-морская база будет способна принимать любые корабли, в том числе первого ранга. По его словам, на Курилах также восстановят аэродромную сеть.

Напомним, в ноябре 2016 года Министерство обороны РФ разместило на Курильских островах противокорабельные ракетные комплексы К-300 «Бастион» и «Бал». Кроме того, были сформированы береговые ракетные дивизионы «Бастион» и «Бал», которые несут боевое дежурство на острове Итуруп и Кунашир соответственно.

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