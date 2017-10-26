Составлен ТОП-10 доступных автомобилей с функциями автопилота
Вашингтон, 26 октября, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с функциями автономного вождения, первое место досталось Toyota Corolla 2017, список был опубликован 25 октября на сайте журнала «АБС Авто».
Базовая комплектация модели Corolla 2017 года выпуска обойдется покупателям в сумму около $20 тыс. Автомобиль будет оборудован адаптивным круиз-контролем, контролем полосы движения и датчиками обнаружения пешеходов.
На втором месте в списке расположился автомобиль Honda Civic, цена на него начинается от $21 415. Третью строчку занял хетчбэк Kia Forte, его можно приобрести по цене от $21 685.
Четвертое и пятое место заняли Toyota Prius и Nissan Sentra, начальная цена первого — 24 370, второго — 24 745 долл.
Также в ТОП-10 попали такие автомобили, как Honda Accord ($25 130), Toyota RAV4 ($25 405), Subaru Legacy ($26 310), Mazda CX-3 ($27 100 и Subaru Impreza ($27 410).
Напомним, ранее СМИ сообщили, что Toyota намерена начать тесты автомобилей с полноценным автопилотом к 2020 году. Новые автомобили компании будут оборудованы продвинутым искусственным интеллектом и смогут общаться с водителем голосом.