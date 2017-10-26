Вашингтон, 26 октября, 2017, 08:49 — ИА Регнум. Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с функциями автономного вождения, первое место досталось Toyota Corolla 2017, список был опубликован 25 октября на сайте журнала «АБС Авто».

Toyota Corolla 2017

Базовая комплектация модели Corolla 2017 года выпуска обойдется покупателям в сумму около $20 тыс. Автомобиль будет оборудован адаптивным круиз-контролем, контролем полосы движения и датчиками обнаружения пешеходов.

На втором месте в списке расположился автомобиль Honda Civic, цена на него начинается от $21 415. Третью строчку занял хетчбэк Kia Forte, его можно приобрести по цене от $21 685.

Четвертое и пятое место заняли Toyota Prius и Nissan Sentra, начальная цена первого — 24 370, второго — 24 745 долл.

Также в ТОП-10 попали такие автомобили, как Honda Accord ($25 130), Toyota RAV4 ($25 405), Subaru Legacy ($26 310), Mazda CX-3 ($27 100 и Subaru Impreza ($27 410).

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Toyota намерена начать тесты автомобилей с полноценным автопилотом к 2020 году. Новые автомобили компании будут оборудованы продвинутым искусственным интеллектом и смогут общаться с водителем голосом.