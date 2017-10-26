Оренбург, 26 октября, 2017, 08:37 — ИА Регнум. В Оренбурге утро 26 октября для многих автомобилистов началось удручающе. Выпавший снег стал помехой на дорогах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Наталья Хомутова. ИА REGNUM Буксуют на ровном месте

Наталья Хомутова. ИА REGNUM Снегопад в Оренбурге

Так, машины, на которых колеса с летними шинами, не могли преодолеть въезды на горки. Из-за этого возникли заторы, например, на въезде на мост, что ведёт на Донгузскую магистраль.

К шиномонтажным мастерским — огромные очереди. Несмотря на прогнозы синоптиков, приход зимы, как и всегда, стал для автомобилистов неожиданным. Лишь малая часть водителей переобула свои машины ещё до снега.

Наталья Хомутова. ИА REGNUM Возле автосервиса

Стоит отметить, что автоинспекторы предупредили об ухудшении погодных условий. В ближайшее время снегопад усилится. Водителей просят быть внимательными и избегать поездок на дальние расстояния.