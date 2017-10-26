Барнаул, 26 октября, 2017, 09:17 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого законодательного собрания (АКЗС) в окончательном чтении приняли сегодня, 26 октября, законопроект «О введении платы за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском крае», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтай

Таким образом, проведение эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктурой на территории Алтайского края начнется в период с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года. Законопроектом предусмотрено, что в первый год проведения эксперимента его будут взимать с отдыхающих в Белокурихе — по 30 рублей за одни сутки, а в 2019—2022 годы сумма будет увеличена до 50 рублей.

Причем, такая сумма будет взиматься не только с приезжих, но и с жителей Алтайского края (за исключениеме детей, льготников и лиц, направляемых, а лечение в рамках обязательного медицинского либо социального страхования).

По мнению начальника Алтайского краевого управления по внешним связям, туризму и курортному делу Юрия Захарова, если соотнести среднесуточную стоимость пребывания (в санаториях — 3100 руб., в гостиницах — 1000 руб.), то размер курортного сбора будет составлять в санаториях — от 1% до 2%, в иных коллективных средствах размещения — от 3% до 4,5%.

«Фактически человек и не заметит, что платит курортный собор. Потому что при въезде в гостиницу он будет просто оплачивать своё проживание, а потом уже гостиницы или санатории будут транслировать собранные суммы в специально созданный Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края», — цитируют «Вести-Алтай» слова Юрия Захарова.

На первом этапе Белокуриха будет получать только 70 процентов собранной суммы, 100-процентный возврат налога решили ввести с 2019 года

За неправомерное удержание (неперечисление, несвоевременное, неполное перечисление) курортного сбора в краевой бюджет предусмотрена ответственность: срок до 30 календарных дней (включительно) влечет наложение на оператора курортного сбора штрафа в размере 1/300 действующей в это время ключевой ставки Банка России от суммы курортного сбора, подлежащей перечислению в краевой бюджет, за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по перечислению курортного сбора начиная со дня, следующего за установленным настоящим Законом днем перечисления курортного сбора в краевой бюджет. Задержка свыше 30 календарных дней повлечет наложение на оператора курортного сбора штрафа в размере 1/150 ключевой ставки Банка России.

Напомним, в первом чтении депутаты АКЗС рассмотрели законопроект на прошедшей сентябрьской сессии.

«Курортный сбор — это благодарность туристов, принесенная территории. Приезжая в Белокуриху, мы видим чистые, ухоженные улицы и природные объекты и не задумываемся, на чем это держится. Именно на поддержание чистоты и дальнейшее развитие курортной инфраструктуры будут направлены средства курортного сбора», — отмечала ранее директор КГБУ «Алтайтурцентр» Татьяна Сажаева.

Как уже сообщало ИА REGNUM, закон, вводящий плату за использование курортной инфраструктуры в Крыму, а также в Алтайском, Ставропольском и Краснодарском краях, был подписан президентом РФ в конце июля 2017 года.