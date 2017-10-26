Колумбия, США, 26 октября, 2017, 08:33 — ИА Регнум. Учёные из США засняли на видео компасную медузу, которая обитает в Чукотском море. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Скриншот страницы YouTube пользователя Earth Institute Компасная медуза

Учёные из Колумбийского университета пришли к выводу, что это редкое животное способно выжить зимой в условиях Арктики. При этом отмечается, что такое возможно, только когда медуза достигнет «взрослого» возраста.

Также отмечается сокращение популяции медуз в Чукотском море. Это происходит из-за изменения климата, которое негативно сказывается на морской фауне.

Редкое животное было снято на видео с помощью специальных подводных дронов, которые могут работать в самых тяжёлых условиях.