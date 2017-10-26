Пекин, 26 октября, 2017, 08:31 — ИА Регнум. По состоянию на 26 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6288 юаня за доллар. Таким образом, впервые с начала 44-й рабочей недели китайская валюта продемонстрировала рост, укрепившись всего на 34 базисных пункта.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

В заявлении Народного банка Китая отмечается, что укрепление национальной валюты КНР находится в пределах допустимых 2%, что означает, что колебания курса не повлекут последствий для восстановления китайской экономики КНР, пишет «Чжунго жибао».

Эксперты прогнозируют дальнейшее ослабление китайской валюты. По мнению ряда экономистов из США и Европы, психологическая отметка 6,7 юаня за доллар будет преодолена уже к концу октября.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, по состоянию на 25 октября центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США составил 6,6322 юаня за доллар.