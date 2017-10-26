Оттава, 26 октября, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Украина зависима от канадской поддержки, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе в ходе парламентских слушаний в Канаде, сообщает 26 октября «Укринформ».

Канада флаг

По ее словам, Украина нуждается в финансовой помощи Канады, которая вкладывает средства в развитие различных институтов на Украине. Также Климпуш-Цинцадзе отметила, что Киев регулярно предоставляет Оттаве отчеты об использованных средствах.

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«Мы будем продолжать доносить свою позицию и объяснять, каким образом мы будем использовать тренировки и помощь антикоррупционным институтам и армии. К сожалению, мы до сих пор зависимы от нее (помощи Канады — ИА REGNUM )», — сказала вице-премьер-министр.

Она добавила, что только «опытные люди» из Канады смогут обеспечить на Украине эффективную борьбу с коррупцией.

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Напомним, Канада одной из первых стран поддержала незаконный государственный переворот на Украине в 2014 году. Помимо финансовой поддержки, Канада присылает на Украину военных инструкторов для тренировки ВСУ.