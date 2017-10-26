Вашингтон, 26 октября, 2017, 08:50 — ИА Регнум. Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США выступают за урегулирование ситуации вокруг Северной Кореи дипломатическим путем, сообщается на сайте американского военного ведомства.

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«Мы выступаем за урегулирование ситуации дипломатическим путем», — сообщил Мэттис.

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По его словам, при нападении на США или союзников у Вашингтона есть сценарии военного развития событий, при этом мирное урегулирование сложившейся ситуации с Северной Кореей для Соединенных Штатов остается в приоритете.

«Есть ли у нас военные варианты реагирования, если на нас нападут или нападут на наших союзников? Безусловно, есть, — подчеркнул глава Пентагона. — Но все настроены на мирное урегулирование. Мы не спешим воевать».

Напомним, ранее Джейм Меттис заявил, что американская армия должна быть готова к военному решению проблем на Корейском полуострове, которое при необходимости должен принять президент США Дональд Трамп.