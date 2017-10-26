Вашингтон, 26 октября, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Сторонники Республиканской партии должны потребовать от бывшего кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и национального комитета Демократической партии (НКДП) дать ответы по поводу ее «связей с Россией». Об этом, как передает RT, говорится в тексте петиции, которая размещена на сайте национального комитета Республиканской партии.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

В документе отмечается, что Клинтон и НКДП платили имевшей «связи с Кремлем» компании, чтобы с ее помощью «торпедировать» президента страны Дональда Трампа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и Демократическая партия ведут внутриполитическую борьбу против команды Трампа. Одним из главных инструментов этой борьбы является обвинение главы Белого дома и его людей в том, что они якобы связаны с РФ и ее спецслужбами.

Кроме того, сам Кремль обвиняется во вмешательстве в процесс выборов в США. Ни то, ни другое до сих пор вообще никак не доказано. Тем не менее СМИ США преподносят эти обвинения как само собой разумеющиеся.

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