Киев, 26 октября, 2017, 07:59 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко по телефону поздравил Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова, двух лидеров «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, запрещенная в России), с тем, что по решению президента РФ Владимира Путина их освободили из заключения и выслали из России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Порошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Эрдоган

По словам президента Украины, Чийгоз и Умеров подарили надежду не только тем, кто боролся за их освобождение, но и «всем крымским татарам — правда все равно победит, и мы все равно вернем Крым».

«И что Украина восстановится, и мы точно будем вместе», — сказал он освобожденным по телефону, подчеркнув, что не будет поздравлять их со свободой, поскольку она будет только тогда, когда «мы с вами будем вместе с нашими крымскими татарами в Крыму».

Президент назвал лидеров экстремистской организации настоящими «сыновьями» и патриотами Украины.

«Вы продемонстрировали силу духа, и я это приветствую, потому что вы настоящие герои», — обратился он к активистам.

Ранее Чийгоз и Умеров освобождены и переданы Турции — их отправили на самолете из Анапы в Анкару. За их освобождением стоят его договоренности с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, которые ранее не раскрывались, сказал Порошенко.

После освобождения Чийгоза и Умерова Порошенко в Twitter поблагодарил Эрдогана за содействие. По поручению главы государства в Турции Чийгоза и Умерова встретил украинский посол.

Напомним, в январе 2015 года за организации беспорядков у стен парламента Крыма в феврале 2014 года был арестован замглавы «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Ахтем Чийгоз. Его приговорили к восьми годам лишения свободы.

Еще один замглавы экстремистской организации Ильми Умеров был приговорен к двум годам лишения свободы в колонии-поселении по статье за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России.

Чийгоз и Умеров были помилованы президентом РФ по обращению духовного лидера крымских татар Эмирали Аблаева. Аблаев заявил, что муфтият давно пытался добиться освобождения. Он выразил признательность президенту России Владимиру Путину за то, что обращение не осталось без внимания и Чийгоз с Умеровым на свободе.

При этом председатель ЦИК курултая крымско-татарского народа заявил журналистам, что «все произошло в рамках договоренности между Путиным и Эрдоганом». Замглавы комитета Государственной думы по делам национальностей Руслан Бальбек уточнил, что турецким властям они были переданы по собственному желанию.

Бальбек также подчеркнул, что освобождение Чийгоза и Умерова стало результатом гуманного поступка российского президента, а не заслугой украинской дипломатии, как уже пытается представить это официальный Киев.

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В апреле 2016 года Верховный суд Крыма запретил деятельность «Меджлиса крымско-татарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Тогда же лидеры организации, Рефат Чубаров и Мустафа Джемилев, были объявлены в международный розыск, а координатор так называемой гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов — в федеральный.

Гражданская блокада Крыма была организована депутатами Верховной рады Украины Джемилевым и Чубаровым: действуя от имени украинских крымских татар (к недоумению российских крымских татар), они перекрыли дороги в Крым для фур с продуктами.

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К меджлису присоединились радикалы из «Правого сектора» (экстремистская группировка, запрещённая в России). Позже украинские террористы начали взрывать ЛЭП, ведущие в Крым, и мешать представителям энергосети их чинить. Результатом энергоблокады полуострова стало налаженное из России энергоснабжение.