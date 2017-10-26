Вашингтон, 26 октября, 2017, 07:56 — ИА Регнум. Власти США не придают большого значения поставкам российского оружия на Филиппины. Об этом, как передает РИА «Новости», заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Югасов Владимир ИА REGNUM Пентагон

«Я не придаю этому очень большого значения, — сказал министр. — Я знаю, что некоторое количество грузовиков было доставлено, чтобы помочь стране, которая борется с террористами».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 октября в порту Манилы прошла церемония передачи филиппинской стороне партии российской военной продукции. В мероприятии приняли участие министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и президент Филиппин Родриго Дутерте.

Филиппинские военные получили поставленные из РФ армейские грузовики и стрелковое оружие.

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