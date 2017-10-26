Киев, 26 октября, 2017, 07:56 — ИА Регнум. В сети опубликовано видео с места взрыва на улице Мицкевича в Киеве, который прогремел вечером 25 октября. В результате взрыва погиб погиб один человек, а также ранен депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Скриншот страницы YouTobe пользователя TV На месте взрыва

На видео зафиксирована работа сотрудников скорой медицинской помощи, которые оказывают помощь пострадавшим. Повсюду много битого стекла, предположительно, из стекол автомобилей и здания, возле которого произошел взрыв. По сообщению репортера в кадре, взрывное устройство было заложено в мотоцикле, который был показан на видео несколько раз.

Комментируя последствия взрыва, народный депутат Антон Геращенко у себя в Facebook предположил примерную мощность взрывного устройства.

«Судя по всему, мощность взрыва была не менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте. На месте работают специалисты по разминированию, сотрудники службы по чрезвычайным ситуациям, следственно-оперативная группа», — сказал Геращенко.

Напомним, взрыв произошел 25 октября на выходе из здания телеканала «Эспрессо». Пресс-служба Мосийчука назвала случившееся покушением на депутата. Советник украинского министра внутренних дел Зорян Шкиряк на телеканале «112 Украина» заявил, что с учетом деятельности Игоря Мосийчука к взрыву могут быть причастны российские спецслужбы.

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Впрочем, обвинение российской стороны в трагических событиях не является чем-то новым. Ранее ИА REGNUM несколько раз сообщало о голословных обвинениях украинских официальных лиц в том, что российские спецслужбы могут быть причастны к какой-либо противоправной деятельности на Украине, что указывает на откровенно антирусский и фашистский характер киевских властей. При этом ни одно из обвинений так и не было подтверждено доказательствами.