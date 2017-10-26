Берлин, 26 октября, 2017, 07:34 — ИА Регнум. В отношениях России и Германии остались нерешенные вопросы, которые в первую очередь касаются присоединения Крыма и конфликта на восточной Украине. Об этом заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Kremlin.ru Переговоры с Федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером

«От нормальных отношений мы еще далеки, есть еще открытые раны, нерешенные вопросы, — сказал Штайнмайер, — прежде всего это касается присоединения Крыма и конфликта на восточной Украине, которые являются бременем и продолжают оставаться бременем для наших взаимоотношений».

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По словам политика, за прошедшие годы между странами наблюдалась «потеря доверия», Россия и Германия «обменивались упреками». Он отметил, что разногласиям необходимо противопоставить восстановление доверия.

В свою очередь Владимир Путин заявил, что, несмотря на сложности, отношения стран не стоят на месте, Москва и Берлин готовы работать сообща над их развитием. В частности, в ходе переговоров лидеры стран договорились о расширении межрегионального сотрудничества.

«В ходе переговоров условились задействовать расширение межрегионального сотрудничества и контактов, в том числе и по линии общественных организаций», — добавил Путин.

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Напомним, отношения между Россией и Германией резко ухудшились в 2014 году, когда Запад произвёл на Украине государственный переворот, после чего началась гражданская война, а Крым вновь вошел в состав России.

Под давлением США правительство ФРГ было вынуждено объявить против РФ санкции, потребовать возвращения Крыма Украине и капитуляции народных республик Донбасса.

После этих событий российско-германские отношения обострились, тем не менее экономическое сотрудничество сохраняется на должном уровне.