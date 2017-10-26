Петропавловск-Камчатский, 26 октября, 2017, 07:01 — ИА Регнум. На Камчатке маршрутный автобус с 11 пассажирами перевернулся на скользкой трассе. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали три человека, однако жертв могло быть больше. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в краевом управлении МВД России.

ДТП

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Авария произошла в четверг утром, 26 октября. Автобус следовал из Елизово в Южные Коряки, трасса была скользкой после мокрого снега, 42-летний водитель не справился с управлением, вылетел с трассы в кювет и перевернулся.

С места ДТП с травмами различной тяжести были госпитализированы два пассажира, ещё один самостоятельно обратился в медучреждение.

По данным краевого управления МВД, пострадавших могло быть больше, если бы водитель не предупредил пассажиров об опасности. Потеряв управление над маршруткой, он крикнул: «Держитесь!»

По факту аварии проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии автобус с пятью людьми 23 октября упал с 9-метрового моста. В результате ДТП пострадали три человека, по данному факту проводится проверка.