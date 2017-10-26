Москва, 26 октября, 2017, 06:43 — ИА Регнум. В Кубке России по футболу завершились матчи 1/8 финала. В весеннюю часть турнира пробилось по четыре клуба из премьер-лиги и первого дивизиона.

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«СКА-Хабаровск», который обыграл санкт-петербургское «Динамо» (2:0), сыграет с ярославским «Шинником», разгромившем нижегородский «Олимпиец» (4:0).

Пермский «Амкар», по пенальти одолевший «Ростов» (1:1, пен. — 10:9), встретится с курским «Авангардом», который уверенно обыграл «Тамбов» (2:0).

Московский «Спартак», разгромивший «Спартак-Нальчик» (5:2), примет на своём поле самарские «Крылья Советов», которые вырвали гостевую победу у казанского «Рубина» (2:1).

Футбольный клуб «Тосно», выигравший в серии пенальти у «Томи» (0:0, пен. — 6:5), сыграет с клубом «Луч-Энергия» из Владивостока, который выбил из розыгрыша красноярский «Енисей» (2:1).

Матчи четвертьфинала пройдут 28 февраля и 1 марта.