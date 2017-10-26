Пхеньян, 26 октября, 2017, 04:59 — ИА Регнум. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын поздравил главу Китая Си Цзиньпина с переизбранием на пост генсека Компартии Китая, передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Глава КНДР пожелал китайскому лидеру «больших успехов» на посту и выразил надежду на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества.

«Ким Чен Ын выразил убежденность в том, что отношения между двумя странами будут развиваться в интересах народов двух стран», — говорится в сообщении Центрального телеграфного агентства Северной Кореи, рассказавшего о поздравлении.

Напомним, 25 октября на первом пленуме ЦК КПК 19-го созыва Си Цзиньпин был переизбран генеральным секретарем ЦК КПК. Данный пост он занимает с 2012 года.

Китай является главным политическим и торговым союзником КНДР — более 90% товарооборота страны, находящейся под международными санкциями, приходятся на КНР.