Казань, 26 октября, 2017, 05:01 — ИА Регнум. Татария заключила шесть дополнительных соглашений с Минфином России о реструктуризации бюджетных кредитов на сумму более 24,379 млрд рублей. Пять из шести кредитов были взяты в 2014—2015 годы для частичного погашения дефицита бюджета республики, а один, который превышает 12,189 млрд рублей, оформлен на проведение XVI чемпионата мира по водным видам спорта 2015 года и XVI чемпионата мира по водным видам спорта в категории «Мастерс» в Казани. 26 октября в рамках очередной сессии депутаты Госсовета РТ рассмотрят проект закона о дополнительных соглашениях, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Самый большой кредит из федерального бюджета на погашение части дефицита бюджета региона был оформлен 14 июля 2015 года. Тогда Татарии было выделено свыше 6,004 млрд рублей.

Для сравнения, доходная статья консолидированного бюджета республики на 2018 году запланирована в размере около 236,5 млрд рублей. Таким образом, размер всех реструктуризируемых в октябре 2017 года долгов составляет почти 10% от всех доходов региона. В целом же на 1 октября 2017 года государственный долг Татарии составляет 93,38 млрд рублей.

Возвращать реструктурированную задолженность Татария будет в период с 2027 по 2036 год ежегодными равными долями. Выплаты должны происходить ежегодно, не позже 1 декабря. Проценты за рассрочку — 0,1% годовых.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из общей задолженности к началу октября более 84,86 млрд рублей приходилось на бюджетные рублёвые кредиты, выданные региону из бюджетов бюджетной системы РФ. Ещё около 8,52 млрд рублей составляют госгарантии, предоставленные РФ в иностранной валюте.

На сегодня Татария входит в топ10 регионов страны, где самый большой государственный долг.

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Напомним, 9 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству РФ о подготовке доклада по программе реструктуризации задолженности регионов перед бюджетом страны. Документ должен быть подготовлен до 1 ноября. Также ожидается, что будут пересмотрены обязательства регионов по соглашениям о бюджетных кредитах, которые были ранее оформлены. Для этого субъекты Федерации должны соблюсти ряд условий, например, в 2018—2019 годах темпы прироста налоговых и неналоговых доходов регионального бюджета должны быть не ниже темпов инфляции.