Киев, 26 октября, 2017, 04:53 — ИА Регнум. Взрыв в Киеве, в результате которого погиб человек и еще трое, в том числе депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, получили ранения, является террористическим актом, сообщили в пресс-службе украинского МВД.

Mvs.gov.ua На месте взрыва

Комментируя расследование событий 25 октября в Соломенском районе Киева, в украинском ведомстве сообщили:

«В результате взрыва пострадали пять человек, один из которых погиб. Открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины — Террористический акт».

Уточняется, что при взрыве погиб 30-летний сотрудник полиции полка особого назначения.

«Теракт будет расследовать ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева», — говорится в сообщении.

Напомним, версия теракта у здания телекомпании «Эспрессо» уже прозвучала из уст советника украинского министра внутренних дел Антона Геращенко. Чиновник заявил, что в теракте, по одной из версий, замешаны российские спецслужбы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, подобное же мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.